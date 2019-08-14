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среда, 14 августа 2019 20:14

В столице зафиксировали температурный рекорд

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В столице зафиксировали температурный рекорд
В Киеве впервые в течение этого года температура поднялась до +35,0 ° С. Фото: NV.ua

13 августа стало самым жарким днем ​​текущего года в Киеве.

Как отмечается, в этот день столбик термометра поднялся до +35 °С. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского.

"В столице 13 августа отмечен самым жарким днем текущего года. После полудня столбик максимального термометра впервые в этом году поднялся до +35,0 °С", - говорится в сообщении.

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В то же время в обсерватории добавили, что самым жарким было 13 августа 2010 года, тогда максимум температуры достиг отметки +36,6 °С.

На склонах национального парка Йосемити, что в Калифорнии выпал снег розового оттенка. Необычное явление объясняют тем, что в водоемах рядом, которые испаряются живут холодолюбивые водоросли. Цветут они при температурах выше нуля. Именно они и дали розовый или красный пигмент.

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Дата
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