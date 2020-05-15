В столице вспышка коронавируса: проведут срочный брифинг

В Киеве состоится срочный брифинг через новую вспышку коронавируса. Фото: pixabay

Новую вспышку коронавируса Covid-19 обнаружили в Киеве.

Поэтому мэр Виталий Кличко проведет экстренный брифинг, сообщает пресс служба Киевской городской государственной администрации.

Кличко конкретно расскажет о деталях.

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"Сегодня, 15 мая, в 15:30 состоится срочный онлайн пресс-брифинг Киевского городского председателя Виталия Кличко о новом очаге заболевания коронавирусом в столице", - написали в сообщении.

Сразу в двух медучреждениях страны половина медиков слегла с диагнозом коронавирус. Вспышки обнаружили в Харькове и Львове.