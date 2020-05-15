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пятница, 15 мая 2020 08:23

В больницах двух областей обнаружили вспышки коронавируса

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В больницах двух областей обнаружили вспышки коронавируса
В больницах Харькова и Львова среди медиков обнаружили вспышки коронавируса. Фото: pixabay.com

Сразу в двух медучреждениях страны половина медиков слегла с диагнозом коронавирус.

Вспышки обнаружили в Харькове и Львове, говорится в ТСН.

В Харькове на карантин закрыли одну из больниц, где 13 медиков заразились коронавирусом от двух пациентов, которых перевезли из инфекционной больницы. Больных перевели, потому что в инфекционке закончились запасы кислорода для вентиляции легких. Один из этих пациентов умер, другого теперь планируют вернуть назад в инфекционную больницу. Пока будет продолжаться дезинфекция, новых пациентов там принимать не будут.

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Сразу 56 больных медиков обнаружили во Львовской больницы скорой помощи. Это несмотря на то, что заведение не предназначено для приема больных с коронавирусом. Большинство пациентов, которые туда попадают, нуждающихся в неотложной помощи, а только после этого их тестируют на Covid-19.

"Мы сейчас единственная ургентная больница, которая работает. У нас в день прибывает 600-650 пациентов, 100-120 нуждаются в госпитализиции", - говорит руководитель Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук.

В Кировоградской области коронавирусом заразились 153 медработника. Среди общего количества больных медработников: 58 - медсестры; 42 - врачи; 37 - санитары. 16 - другие специалисты.

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