В столице восстановят поместье XIX века

Здание в крайне неутешительному состоянии находится на балансе компании "РТ Девелопмент". ФОТО: Domik

В Киеве будут реставрировать заброшенный особняк XIX века - дом Багговута. Он находится на Лукьяновке.

"Сейчас мы проводим сбор исторических данных для подготовки и получения задания на реставрацию от Управления охраны культурного наследия КГГА", - сказал начальник отдела предпроектных предложений и оптимизации технических условий компании "Киевгорстрой" Александр Бузовский.

В то же время экс-депутат Киевсовета Елена Терещенко утверждает, что "Киевгорстрой" здание собирается снести, а на его месте возвести высотку. При этом на сайте компании действительно указан проект строительства 25-этажки по тому же адресу, что и дом Багговута - улица Багговутовская, 16.

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Дом Багговута XIX века назван в честь своего владельца Леонтия Багговута - первого застройщика Лукьяновки.