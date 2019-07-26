В столице весь общественный транспорт теперь с э-билетами

В Киеве весь наземный муниципальный транспорт подключили к e-билету. Фото: ukrinform.ua

В Киеве весь наземный муниципальный транспорт подключили к автоматизированной системе оплаты проезда через э-билет.

"За 98 дней до завершения опытной эксплуатации электронного билета 1326 единиц наземного транспорта КП" Киевпастранс ", а это 100%, оборудованы устройствами для считывания информации с транспортных карт Kyiv Smart Card", - написал на своей странице Facebook заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

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Кроме этого, к системе адаптированы турникеты скоростного трамвая, городской электрички и Киевского метрополитена.

Согласно информации от КГГА, приобрести Kyiv Smart Card сейчас можно на 10 станциях метро и в более чем в 300 Т-киосках по всему городу. Об этом сообщили на epravda.com.ua.

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