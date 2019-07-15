Пчелиный рай: как автобусные остановки подстроили для насекомых

Фото: boredpanda.com

В голландском городе Утрехт украсили автобусные остановки. Там на 316 крышах обустроили своеобразные газоны.

В Нидерландах 358 видов пчел, большая часть которых находятся под угрозой исчезновения. Для борьбы с этим превратили автобусные остановки в безопасные для пчел места с растениями.

Об этом пишет Вoredpanda.

Растения на "зеленых" остановках выносливые и не требуют особого ухода. Они улучшают качество воздуха в городе и привлекают опылителей.

Остановки оснащены бамбуковыми скамейками и светодиодными светильниками.

Уже к концу 2019 году в городе планируют запустить 55 новых электрических автобусов, а до 2028 года - перевести весь общественный транспорт на 100 процентов возобновляемую энергию.

"Зеленые крыши помогут лучше справляться с климатическими проблемами. Они будут впитывать осадки и мы будем меньше страдать от жары", - рассказали в городской администрации.

Это не единственная экологическая инициатива города Утрехта.

Еще в феврале Утрехт объявил, что они заменят свои нынешние автобусы на электрические до 2028 года.

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