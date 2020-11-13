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пятница, 13 ноября 2020 20:08

В столице вербовали женщин для оказания сексуальных услуг за рубежом

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В столице вербовали женщин для оказания сексуальных услуг за рубежом
Столичные правоохранители задержали одесситку, которая вербовала женщин для сексуальной эксплуатации в Турции. Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве жительница Одессы занималась вербовкой женщин и переправляла их в Турцию с целью сексуальной эксплуатации.

Одесситку задержали столичные правоохранители. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщает пресс служба Киевской городской прокуратуры.

Так, согласно материалам следствия, 40-летняя одесситка сговорилась с гражданином Турецкой Республики. Женщина подыскивала в столице молодых женщин, которые находились в трудном материальном положении.

"Женщинам предлагалось работа на территории г. Стамбул в сфере оказания сексуальных услуг с привлекательным прибылью, часть которого необходимо было передавать работодателю", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, правоохранители задержали злоумышленница при попытке переправки ней двух женщин через государственную границу Украины в Турцию. Женщине сообщили о подозрении.

В Печерский районный суд. Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве под суд пойдет 50-летний мужчина, который развращал двух 13-летних девушек и делал фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием одной из них.

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