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четверг, 16 мая 2019 19:43

В столице скоростной трамвай сошел с рельсов

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В столице скоростной трамвай сошел с рельсов
На Борщаговке трамвай сошел с рельсов. Фото: "Сегодня"

В столичном микрорайоне Борщаговка сошел с рельсов скоростной трамвай.

Вечером 16 мая у станции Полевая сошел с рельсов трамвай. Движение на линии прекратилось, сообщает "Сегодня".

Авария произошла по маршруту №1, который ехал в направлении Борщаговки.

Сейчас на месте работает аварийная бригада, которая снимает трамвай с путей. В обоих направлениях образовались трамвайные пробки. В них стоят более 10 трамваев.

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Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Часть пассажиров, которые ехали в трамваях, ждут в салонах, пока восстановится движение, другие отправились по рельсам до ближайших станций, чтобы пересесть на маршрутки.

Человек самовольно захватил чердак многоэтажки в Голосеевском районе Киева, чем нанес ущерб интересам других жителей дома. Об этом пишет пресс-служба местной прокуратуры.

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