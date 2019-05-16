В столице скоростной трамвай сошел с рельсов

На Борщаговке трамвай сошел с рельсов. Фото: "Сегодня"

В столичном микрорайоне Борщаговка сошел с рельсов скоростной трамвай.

Вечером 16 мая у станции Полевая сошел с рельсов трамвай. Движение на линии прекратилось, сообщает "Сегодня".

Авария произошла по маршруту №1, который ехал в направлении Борщаговки.

Сейчас на месте работает аварийная бригада, которая снимает трамвай с путей. В обоих направлениях образовались трамвайные пробки. В них стоят более 10 трамваев.

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Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Часть пассажиров, которые ехали в трамваях, ждут в салонах, пока восстановится движение, другие отправились по рельсам до ближайших станций, чтобы пересесть на маршрутки.

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