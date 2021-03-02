В столице рухнула "уставшая" остановка

В Киеве остановку вырвало "с корнями". Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на ул. Довженко рухнула остановка. Металлическая конструкция вырвалась из-под асфальта и может травмировать прохожих.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

"Остановка общественного транспорта устала от рабочих будней. Будьте осторожны возле старых сооружений, могут покалечить", - говорится в посте.

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Отмечается, что вечером 1 марта остановка была целой. Однако утром уже обвалилась.

Вскоре выяснилось, что возле остановки располагался МАФ, который на выходных убрали. Вероятно, именно это повлекло обвал. Остановку уже демонтировали. Вернут ли ее на место, неизвестно, пишет "Киев.mediа".

В августе прошлого года упала опора остановки в районе Демеевской пл. столицы. Там строился новый павильон. От конструкции отвалилась одна из опор и едва не травмировала ребенка.