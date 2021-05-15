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суббота, 15 мая 2021 18:23

В столице прошло шествие против ковид-вакцинации

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В столице прошло шествие против ковид-вакцинации
Полиции пришлось блокировать движение автомобилей. Фото: KlymenkoTime

В центре Киева прошло шествие против вакцинации от коронавируса.

В ней участвовали около сотни сторонников теории о фейковой пандемии и противников прививок, сообщает Корреспондент.

Их сопровождали полицейские, которые перекрывали движение автомобилей для прохождения колонны.

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Пикетчики выкрикивали лозунги против вакцинации и ношения масок.

В Беларуси сообщили о появлении местного штамма коронавируса, который адаптировался к местным условиям. Мутация менее агрессивна, чем индийская, однако ее особенности еще полностью не изучены.

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