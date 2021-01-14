В столице произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей: фото

В Киеве произошла авария на заснеженной дороге. Фото: Telegram

В Киеве произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей.

Авария произошла на улице Бойчука. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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На место столкновения автомобилей прибыли две бригады "скорой" помощи. О пострадавших не сообщается.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте к нормализации дорожных условий и прекращение снегопада.

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