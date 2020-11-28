В столице под асфальт провалился мусоровоз

В Киеве на улице Гончара под мусоровозом провалился новый асфальт.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 27 ноября. Задние колеса грузового автомобиля провалились под асфальт на метр. Видео ДТП выложили в сообществе dtp.kiev.ua.
В результате происшествия никто не пострадал.
Как отметил очевидец, асфальт на этом участке улицы "полностью новый".
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Ранее в Кировоградской области военный грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком и наехал на 3 дорожных работников - все погибли.
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