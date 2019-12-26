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четверг, 26 декабря 2019 21:40

В столице перекроют мост

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В столице перекроют мост
Перекроют Северный мост. Фото: УНИАН

В связи с противоаварийными работами на Северном мосту в Киеве до 8.00 28 декабря ограничат движение.

Поступают жалобы на состояние одного из деформационных швов на мосту в направлении Троещины, сообщили в Киевавтодоре.

Чтобы меньше влиять на движение, ремонт поведут в ночь на субботу.

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В Киевавтодоре извинились за временные неудобства.

На мосту Патона в Киеве полностью восстановили движение. В коммунальном предприятии также сообщили о завершении текущих ремонтных работ на Южном мосту.

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26
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