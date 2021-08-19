В столице откроют мобильные пункты вакцинации от Covid-19

Появятся мобильные пункты вакцинации. Фото: Reuters

В Киеве начнут работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса.

Специально оборудованные автобусы будут курсировать по разным районам города, которые отдалены от больниц, сообщается на сайте КГГА.

Кроме них будут установлены палатки для желающих сделать прививку.

Речь пока идет о пилотном проекте.

Получить прививку смогут граждане, у которых есть постоянный вид на жительство. При этом предварительная запись не требуется, а с собой необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

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В ВОЗ заявили, что вакцинация помогает предотвратить тяжелое течение или смерть при инфицировании "дельта"-штамом Covid-19.