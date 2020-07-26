В столице на коронавирус в сутки заболело 95 человек

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 18. Фото Reuters

Заболевания коронавирус обнаружили еще в 95 жителей Киева. На сегодня в столице уже 7620 подтвержденных случаев заболевания.

Среди заболевших 40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет. 49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет. Шесть мальчиков от 3 до 14 лет. Заболели в том числе и двое медиков. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

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"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 18. В Шевченковском - 13 и в Печерском районе - 11 случаев. Соблюдать элементарные правила значительно проще, чем потом долго лечиться. Поэтому, будьте осторожны и берегите себя", - отметил Виталий Кличко.

По состоянию на 25 июля в Украине лабораторно подтверждено 63 929 случаев Covid-19. Всего за сутки зафиксировали 1106 новых случаев