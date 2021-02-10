В столице на 2 дня закроют школы и садики

Из-за погодных условий в Киеве закрывают школы и садики. Фото: pexels.com

В Киеве закрыли сады и школы 11 и 12 февраля.

Столичная власть обратилась к руководителям частных компаний и государственных учреждений с прозьбой учесть отсутствие родителей дома как удаленную работу.

"Последние дни техника и коммунальщики работают на пределе возможностей, но непогода не отступает и, к сожалению, прогноз на ближайшие дни - неутешительный. Мы приняли оперативное решение, что позволит максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковки вдоль дорог, чтобы дорожники могли беспрепятственно убирать снег. Только в столице на сегодня общее количество педагогического персонала вместе с детьми - почти 500 тысяч человек. А это и логистика к местам учебы и работы, и большая нагрузка на транспортную систему города. Поэтому прекращение очного обучения на два дня станет реальным разгрузкой столичных автодорог", - заявил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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В Департаменте образования и науки отметили, что все педагогические коллективы готовы организовать обучение в дистанционном режиме.

Завтра южный циклон опять осложнит погоду в большинстве областей Украины. Об мокром снеге, ледяном дожде, налипании мокрого снега, гололеде и порывистом ветере сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.