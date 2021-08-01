В столице мотоциклист сбил женщину с ребенком

Женщину госпитализировали, состояние ребенка неизвестно. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве мужчина на мотоцикле сбил на тротуаре женщину с ребенком.

Это произошло на улице Соборная, 10, в районе ЖК "Счастливый" на Петропавловской Борщаговке, сообщил Telegram канал dtp.kiev.ua.

Мотоциклист не справился с управлением и вылетел на тротуар. Он не имел соответствующей категории в правах.

Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. О состоянии ребенка ничего неизвестно.

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На месте аварии работают полицейские и медики.

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