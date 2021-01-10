В столице микроавтобус врезался в трамвай

На улице Николая Закревского микроавтобус столкнулся с трамваем. Фото: Telegram

В Деснянском районе Киева произошло ДТП с участием трамвая и микроавтобуса.

Столкновение произошло на улице Николая Закревского. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

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Движение трамваев остановлено в обоих направлениях, а движение автомобилей значительно затруднено.

Как сообщают в Киевпастрансе, задерживается движение трамваев №33К по ул. Закревского, 20 в направлении ул. Сабурова.

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