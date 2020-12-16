В столице горел дом: два человека погибли

Два человека погибли в пожаре. Фото: Укринформ

В Святошинском районе Киева произошел пожар в двухэтажном доме.

По предварительной информации, два человека погибли, сообщает "Киев оперативный".

На месте также работает полиция.

"Прямо сейчас пылает здание на Академика Палладина. На месте работают многочисленные силы ГСЧС Украины. Предварительно, есть двое погибших - два человека", - говорится в сообщении.

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Ранее в российской Башкирии 11 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых. Он располагался в деревянном одноэтажном здании с мансардой.