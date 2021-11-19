В столице анонсировали мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы

Мероприятия начнутся в 10.00. Фото: bykvu.com

В воскресенье, 21 ноября, в Киеве состоится ряд мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы, восьмой годовщине Революции достоинства.

Об этом сообщила общественная организация "Семьи "Небесной сотни".

На 10.00 запланирована совместная молитва за Украину и возложение цветов.

Мероприятия пройдут на аллее Героев Небесной сотни, перед Экуменическим храмом Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ.

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В 17:30 на аллее начнется памятное шествие "Не утратим Достоинство! Защитим Свободу!".

На 18:00 запланирована панихида по погибшим Героям, зажигание лампадок.

В пятницу, 19 ноября, на аллее Героев Небесной сотни состоялся субботник. Госбюро расследований завершило расследование преступлений Виктора Януковича и девяти чиновников во время акций протеста на Майдане 2014 года. Расследование длилось восемь лет, за это время собрали более 1,5 тыс. томов доказательств. Из-за действий организованной преступной группы 76 граждан погибли, более 800 получили телесные повреждения.