"В срочном порядке допечатывали 100 тысяч", - в столице пропускной ажиотаж

В течение 2 дней выдадут остальные спецпропуска на транспорт. Фото: ДТИ

В Киеве выдали 437 тыс. спецпропусков для пользования общественным транспортом. В общем напечатали 500 тыс. экземпляров.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 тысяч спецпропусков. На сегодня (5 апреля. - Gazeta.ua) должны выдать еще 63 тысяч пропусков. Для того чтобы все, кому нужны спецпропуска, могли их получить, работники ответственных структурных подразделений и районных госадминистраций работали оба выходных. Все, кто не получил пропуска, дополучат их в понедельник или вторник", - рассказал Поворозник.

Он добавил, что общественный транспорт и частные маршрутки работают в обычном режиме. За соблюдением карантинных ограничений в транспорте следят работники полиции и муниципальной охраны.

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5 апреля в Киеве усилили карантинные ограничения. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. В общественный транспорт - наземный и метро - допускают по спецпропускам. Их выдают медикам, спасателям, работникам социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщикам и военным. Спецпропуска - это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой пропуск и удостоверение личности. Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил об около 400 тыс. напечатанных пропусков.