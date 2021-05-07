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пятница, 07 мая 2021 13:34

В сети появились архивные фотографии фуникулера-именинника
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Сегодня, 7 мая, Киевский фуникулер празднует день рождения. Ему исполнилось 116 лет.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Фото: facebook.com/gustelev.pao

Интересные факты о фуникулере:

- 7 мая 1905 года фуникулер торжественно начал работу. Тогда он назывался Михайловским электрическим канатным подъемом;

- первыми пассажирами стали строители и механики, которые с 1902-го по 1905-й сооружали новый для киевлян вид транспорта;

- 8 мая фуникулер начал регулярное перевозки пассажиров. За первые восемь месяцев работы 500 тыс. пассажиров воспользовались услугами фуникулера. Эта цифра действительно поражает, если учесть количество жителей Киева в то время;

- до середины 1930-х фуникулер считался трамвайным маршрутом и имел номер;

- за более чем столетнюю историю фуникулер несколько раз пережил реконструкцию. Сегодня он по-прежнему движется со скоростью 2 м/с. Длительность поездки - 2,5 мин., длина фуникулера - 222 м.

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Вскоре фуникулер ждет большое обновление. В рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины", который финансируется Европейским инвестиционным банком, будут закуплены новые кабины фуникулера и техническое оборудование. Ожидаемая стоимость обновлений - €6,5 млн.

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