В сети показали переполненную станцию столичного метро

В среду утром, 5 мая, пассажирский коллапс сняли в столичном метро. На станции Позняки выстроилась огромная очередь к турникетам.
Из-за карантинных ограничений на вход были открыты только одни двери, пишет "Сегодня".
В подземке объяснили, что очередь - результат карантинных ограничений, первого рабочего дня после локдауна и длинных выходных.
Кроме того, во время строгого карантина на этой станции заменили турникеты. Приборы немного тормозят, многие люди не знают, как ими пользоваться, что и приводит к очередям.
На кадрах видно, что пассажиры совсем не соблюдаются социальной дистанции.
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Напомним, с 1 мая в Киеве ослабили строгий карантин. Общественный транспорт работает в обычном режиме. Возобновили работу заведения общественного питания, школы и детские сады. Несмотря на отмену жестких ограничений в столице, никаких изменений в городе особо не чувствовалось. В транспорте было так же мало людей, в ресторанах, ТРЦ много посетителей не было за небольшими исключениями.
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