В сети показали переполненную станцию столичного метро

В среду утром, 5 мая, пассажирский коллапс сняли в столичном метро. На станции Позняки выстроилась огромная очередь к турникетам.

Из-за карантинных ограничений на вход были открыты только одни двери, пишет "Сегодня".

Автор: "Сегодня" Одна из причин скопления пассажиров - новые турникеты, которые не всегда работают исправно

В подземке объяснили, что очередь - результат карантинных ограничений, первого рабочего дня после локдауна и длинных выходных.

Кроме того, во время строгого карантина на этой станции заменили турникеты. Приборы немного тормозят, многие люди не знают, как ими пользоваться, что и приводит к очередям.

На кадрах видно, что пассажиры совсем не соблюдаются социальной дистанции.

Автор: "Сегодня" В метро Киева образовалась огромная очередь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевское метро обновило перечень бесплатных услуг

Напомним, с 1 мая в Киеве ослабили строгий карантин. Общественный транспорт работает в обычном режиме. Возобновили работу заведения общественного питания, школы и детские сады. Несмотря на отмену жестких ограничений в столице, никаких изменений в городе особо не чувствовалось. В транспорте было так же мало людей, в ресторанах, ТРЦ много посетителей не было за небольшими исключениями.