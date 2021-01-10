В результате ДТП в Киеве перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

Другой автомобиль остался на колесах. Фото: Нацполиция

В Киеве произошло ДТП с участием двух автомобилей на улице Никольско-Слободской, в результате которого одна из транспортных средств перевернулось.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

"На улице Никольско-Слободской ДТП с пострадавшими. Возможно осложнение движения", - говорится в сообщении.

На фото заметно, что от удара автомобиль Mazda перевернулся на крышу. Другой автомобиль остался на колесах.

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Во Львове произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате столкновения одна пассажирка погибла, еще четыре человека ранены.