В полицию поступило сообщение о заминировании посольства США

Неизвестный сообщил о заминировании посольства США. Фото: visaglobal

Неизвестный сообщил о заминировании посольства США.

Анонимное сообщение о заминировании получили столичные правоохранители, передают Вартови.Еспресо.

Правоохранители передали информацию в посольство. Учитывая, что территория посольства считается территорией другого государства, то, скорее всего, работники по безопасности дипведомства сами проведут все необходимые поиски и проверки.

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Ранее столичные правоохранители получили ложное сообщение о минировании моста Патона. Полицейские установили личность псевдоминера и задержали его в квартире.