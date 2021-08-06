В ОП рассказали, когда стартует строительство новой окружной вокруг Киева

Киевскую обходную дорогу начнут строить в 2021 году. Для этого привлекут средства иностранных инвесторов. Фото: pixabay.com

Первую часть окружной дороги вокруг Киева Укравтодор начнет строить в этом году. Речь идет об участке между Варшавской и Львовской трассой в направлении Житомира.

Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, для строительства КОД привлекают иностранные инвестиции. Деньги "уже есть".

"Где-то через месяц подпишем соглашение с инвестором и будем ждать ратификации в Верховной Раде. Не могу назвать имя инвестора: мы подписали документы о неразглашении. Это межправительственное соглашение - консорциум нескольких стран. В любом случае деньги уже есть", - рассказал Тимошенко в интервью "Forbes Украина".

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Вокруг Киева построят новую Киевскую объездную дорогу. Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года в рамка программы "Большое строительство". Его презентовал в августе прошлого года Укравтодор. Общая стоимость КОД составляет 85 млрд грн. В мае этого года Укравтодор и американская компания Bechtel Overseas Corporation подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта по строительству Киевской окружной дороги. Протяженность КОД составит около 150 км. Она поможет вывести транзитные потоки движения транспортных средств за пределы Киева и соединит ключевые автомобильные дороги М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса и Н-01 Киев - Знаменка, Н 08 Борисполь - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков и объезд города Бровары.