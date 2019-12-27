В новый год в центре Киева перекроют движение автотранспорта

В новогоднюю ночь в Киеве перекроют улицу. Фото: ukrinform.ua

В новогоднюю ночь и 1 января в Киэвы запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской.

Об этом сообщили на сайте Киевского городского совета.

31 декабря и 1 января запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской - от дома №23 на улице Софиевской до Рыльского переулка.

О запрете движения говорится в распоряжении КГГА № 1769.

В частности, движение в этом направлении запретят с 20-ти часов 31 декабря до 03 часов ночи 1 января 2020 года, а также 1 января - с 14 до 22 часов.

В связи с запретом движения позволят проезд транспорта по улице Крещатик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось расписание работы транспорта в Киеве в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь столичный метрополитен и наземный пассажирский транспорт будут работать дольше, а фуникулер - вообще круглосуточно, сообщили в КГГА.