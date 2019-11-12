В метро ввели новые правила

Моя планета Новые правила метрополитена в Киеве: запретят входить нищим, музыкантам и полуобнаженным пассажирам

Столичный метрополитен объявил о нововведении. Отныне запретят входить нищим, торговцам, агитаторам и полуголым пассажирам.

Киевсовет сегодня принял новые правила метрополитена.

Также в метро запрещается играть на музыкальных инструментах, сообщает сайт Киевского горсовета.

"В соответствии с нововведениями, в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Кроме того, проведение массовых мероприятий на станциях метро также под запретом", - говорится в сообщении.

Пассажиры метро обязаны иметь опрятный внешний вид. Вход в подземку будет запрещено частично одетым пассажирам, а также без обуви, или в нижнем белье.

Для безопасного передвижения пассажиров с недостатками зрения, разрешается проезд с собакой-поводырем. Животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.

Спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т.д.) имеет перевозиться исключительно в чехлах. Также надлежащая упаковка нужна для садового инвентаря, саженцев, рыболовных снастей.

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Также нельзя передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах.

Предыдущие правила столичной подземки, которые были утверждены Киевсоветом в 1995 году, устарели и не учитывают требований законодательства о городском электрическом транспорте.

Новые правила поддержали 62 депутата Киевского горсовета.

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