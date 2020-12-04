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пятница, 04 декабря 2020 17:14

В метро вандал разбил ногами фонарь, когда катился по балюстраде

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В метро вандал разбил ногами фонарь, когда катился по балюстраде
Любителя катания на балюстраде задержали. Фото: скриншот с видео

В Киеве на станции метро Вокзальная мужчина испортил ногами светильник с рекламой, расположенный на эскалаторе. Он покатился спиной по балюстраде вниз, снимая себя на камеру.

Видео инцидента обнародовал в Facebook "Киев Оперативный".

"Какой недобиток решил снять крутой видосик, но при этом повредил имущество метрополитена. Вот что в той голове?" - говорится в описании видео.

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Любителя катания на балюстраде задержали.

"Наша охрана задержала нарушителя, который повредил имущество метрополитена. Его передали полиции. А какое наказание он понесет, нам неизвестно", - сообщила пресс-служба столичной подземки для "Сегодня".

Посмотреть видео можно по ссылке.

Зацепер, который попал под поезд на зеленой ветке столичного метро, погиб.

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