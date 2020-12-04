В метро вандал разбил ногами фонарь, когда катился по балюстраде

В Киеве на станции метро Вокзальная мужчина испортил ногами светильник с рекламой, расположенный на эскалаторе. Он покатился спиной по балюстраде вниз, снимая себя на камеру.
Видео инцидента обнародовал в Facebook "Киев Оперативный".
"Какой недобиток решил снять крутой видосик, но при этом повредил имущество метрополитена. Вот что в той голове?" - говорится в описании видео.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В киевском метро вандалы изрезали портреты Тараса Шевченко
Любителя катания на балюстраде задержали.
"Наша охрана задержала нарушителя, который повредил имущество метрополитена. Его передали полиции. А какое наказание он понесет, нам неизвестно", - сообщила пресс-служба столичной подземки для "Сегодня".
Посмотреть видео можно по ссылке.
Зацепер, который попал под поезд на зеленой ветке столичного метро, погиб.
Комментарии