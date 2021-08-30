В метро Киева произошел масштабный технический сбой

В Киеве "легла" система АСОП. Фото: КГГА

В понедельник, 30 августа, возникли сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок в метро Киева.

Все из-за технических проблем с серверами автоматической системы оплаты проезда, сообщила пресс-служба ГИВЦ.

"Специалисты уже устранили причины технического сбоя. Система восстанавливает свою работу и заработает в штатном режиме ориентировочно в течение часа", - рассказали коммунальщики.

Они подчеркнули, что все приобретенные заранее поездки срабатывают в транспорте.

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Киев окончательно перешел на е-билет. С 14 июля бумажных талонов и кондукторов в общественном транспорте нет. Способы оплаты проезда - по ссылке.