В метро будут показывать наземный вид улиц

До февраля 2019 года в 500 вагонах из 822, имеющихся в Киевском метрополитене, будут показывать наземные изображения улиц, под которыми проезжают пассажиры. Изображение будут выводить на мониторы, размещенные в вагонах. Об этом сообщили в компании "Транс-Медиа", которая обслуживает видеосистему в метро, пишет "Hromadske".

На экраны мониторов будут выводить не только улицы, но и остановки общественного транспорта, входы и выходы из метро, туристические достопримечательности поблизости.

Автор: Hromadske На экраны телевизоров будут выводить туристические достопримечательности

Директор компании "Транс-Медиа" Олег Хаврук сообщил, что вывода на экраны информации о ближайшей станции недостаточно для информирования киевлян и гостей столицы, поэтому они решили усовершенствовать систему.

Пассажиры будут видеть изображения, загруженные в систему. Для этого сняли 52 ролика с помощью беспилотников.

Автор: Hromadske Пассажиры будут видеть изображения, снятые с помощью беспилотников

Трансляция изображений наземной части улиц работает в тестовом режиме с мая 2018 года.

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