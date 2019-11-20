В мэрии считают, что въехать в центр Киева должно быть "дорого и больно"

Въезд в центр Киева предлагают сделать платным. Фото: kp.ua

Сделать платным въезд для автомобилей в центр Киева предлагает советник мэра города Максим Бахматов.

Слова советника Кличко на этот счет приводит nv.ua.

"По поводу въезда в центр надо придумать модель. Я считаю, что ездить в центр на машине должно быть платно, дорого и больно. Если ты богат и тебе очень надо - въезжай. Если тебе не очень надо, оставь машину и езжай на метро, ​​иди пешком - у нас не такой большой центр ", - отметил Бахматов.

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Конкретики чиновник пока не приводит. Лишь видит ситуацию, которую надо проработать. Для примера вспоминает опыт Латвии.

"Проездной на въезд в центр - 3000 евро в год. Класс! 100 тысяч грн заплати - проезжай в центр. Не хочешь платить - ходи пешком. Далее, по условной Троещине едем бесплатно, в центр - нет", - сказал советник мэра Киев.

В Киеве начали массово эвакуировать припаркованные с нарушениями правил автомобили.