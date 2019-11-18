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понедельник, 18 ноября 2019 13:41

Операция эвакуация. Из центра Киева массово вывозят машины нарушителей

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Операция эвакуация. Из центра Киева массово вывозят машины нарушителей
На бульваре Леси Украинки работало сразу 5 эвакуаторов. ФОТО: youtube.com

В Киеве начали массово эвакуировать припаркованные с нарушениями правил автомобили.

Сразу 5 эвакуаторов заметили на одной из центральных улиц столицы — бульваре Леси Украинки. Соответствующее видео опубликовали на канале dtp.kiev.ua в Youtube.

"В Киеве на бульваре Леси Украинки массовая эвакуация авто полусознательных граждан", — подписали видеозапись.

О том, что припаркованным с нарушением правил автомобилям угрожает эвакуация, Кличко предупредил еще летом. Особое внимание, по словам главы столицы, инспекторы и правоохранители будут обращать на машины, оставленные на полосах общественного движения.

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