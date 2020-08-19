В культового здания Киева отвалились балконы

В Киеве, на ул. Рейтарской, 15, культовое здание известных киевских архитекторов Авраама Милецкого и Владимира Шевченко осталось без верхних балконов.
Соответствующая информация появилась на странице в Facebook Ukrainian Modernism.
"Здание поликлиники Союза писателей Украины давно находится в неудовлетворительном состоянии, а теперь, судя по всему, его состояние - уже критическое и нуждается в срочном ремонте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что здание, открытое в 1986 году, уже давно не принадлежит Союзу писателей - его вывели из государственной собственности, и теперь оно принадлежит "Бракераж".
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В Киеве, на Демеевской площади, возле фабрики Roshen, открыли общественное пространство с фонтанами и световым шоу. Концепцию пространства разрабатывало французское агентство In Situ, адаптировало его столичное архитектурное бюро AER.
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