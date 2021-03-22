В киоске нашли труп мужчины

В столичном киоске нашли тело 35-летнего продавца. Фото: pixabay.com

В понедельник, 22 марта, в Голосеевском районе Киева обнаружили труп 35-летнего мужчины в киоске.

Предварительно, смерть была насильственной, пишет Obozrevatel , ссылаясь на анонимный источник в Нацполиции.

По данным отдельных СМИ, вокруг тела было много крови. Информацию о том, что мужчину зарезали, правоохранители опровергли.

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"У мужчины был варикоз на ноге. Лопнула вена. Поэтому и было много крови в киоске. Сотрудники, которые работали с ним, знали о болезни", - сказал собеседник.

Тело продавца отправили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

В Лисичанске Луганской области неизвестный в маске выстрелил в живот продавщице и убежал. Преступление произошло в магазине "Рассвет" на квартале Центральном.