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среда, 26 июня 2019 22:23

В Киевской области горит склад секонд-хенда
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На Киевщине произошел пожар
Фото: gazeta.ua
На Киевщине произошел пожар
На Киевщине произошел пожар
На Киевщине произошел пожар
На Киевщине произошел пожар

В с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской обл. произошел пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 2,5 тыс. кв. м.

Возгорание произошло 26 июня в 19.30, передает пресс-служба ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет. Угрозы перехода пожара на соседние здания нет.

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70 человек личного состава и 14 единиц техники привлекли к тушению.

В Киеве в многоэтажке по улице Вышгородской произошел пожар в квартире. В результате инцидента погиб человек.

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