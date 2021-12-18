В Киевской области бьют тревогу из-за стремительного обмеления водоема

Фото: Киевский рыбоохранный патруль

Жители Броварского района Киевской области обратились к экспертам относительно резкого снижения уровня воды в реке Трубеж.

Уровень воды резко упал между населенными пунктами Барышевка и Селище, сообщил Киевский рыбоохранный патруль в Fcebook.

Река Трубеж имеет протяженность более 100 км. Это левый приток Днепра, который впадает в Каневское водохранилище.

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"Работники рыбоохранного патруля зафиксировали падение на 70-80 сантиметров. На обмелелом месте не обнаружили гибели рыбы", - говорится в сообщении.

Для выяснения причин резкого спада воды в реке рыбоохранный патруль обратился в Бассейновое управление водных ресурсов среднего Днепра. В патруле отметили, что даже в случае падения уровня воды на 10-30 см обращаются в соответствующие органы.

Также на месте происшествия работали правоохранители. Причины значительного снижения уровня воды пока неизвестны.

В Бучанском районе Киевской области неизвестные выбросили в реку Кизка почти 3 тыс. 20-литровых канистр с химикатами. Русло реки также было полностью забросано строительным мусором и бытовыми отходами.