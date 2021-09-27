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понедельник, 27 сентября 2021 19:15

В Киеве женщина без одежды останавливала машины танцами: курьезное видео

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В Киеве женщина без одежды останавливала машины танцами: курьезное видео
В Киеве женщина в белье устроила "шоу" на дороге. Фото: Вячеслав Ратинский, УНИАН

В Киеве возле станции метро Черниговская женщина в одном белье вышла на трассу и устроила "шоу" для водителей.

Соответствующее видео распространили в соцсетях, пишет Big Kyiv.

На кадрах видно, что женщина вышла прямо на проезжую часть и начала танцевать.

Некоторые из водителей пытался осторожно объехать героиню ролика, а некоторые сигналили ей.

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В Киеве женщина сняла с себя одежду и обувь и легла на проезжей части. Инцидент произошел у станции метро Гидропарк в июне этого года. По словам пользователей, в таком виде ее замечают не впервые.

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