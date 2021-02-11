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четверг, 11 февраля 2021 14:13

В Киеве заработает дорожная камера с новой функцией - где установят

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В Киеве заработает дорожная камера с новой функцией - где установят
Камера с новой функцией заработает в столице 15 февраля. Фото: pixabay.com

С понедельника, 15 февраля, в Киеве заработает первая видеокамера, которая будет фиксировать движение автомобилей полосой общественного транспорта.

В камеры, фиксирующие только превышение скорости, новую функцию добавят позже, пишет ТСН.

"Первая камера, которая заработает в этом режиме будет установлена на бульваре Дружбы Народов, 36. Эта камера будет фиксировать как нарушения скоростного режима, так и нарушения, касающиеся полосы общественного транспорта", - рассказали правоохранители.

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В тестовом режиме эта камера заработала в Киеве в декабре прошлого года. За первый день функционирования она зафиксировала более 1 тыс. нарушений - пересечение полос общественного транспорта.

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