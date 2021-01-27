В Киеве запретили въезд для грузовиков

Въезд фур в Киев ограничили. Фото: korrespondent.net

В Киев временно запретили въезжать грузовикам. Власти города хотят уменьшить пробки и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Сначала сообщалось о том, что въезд в столицу крупногабаритного транспорта будет запрещен от 6:30 28 января, однако затем Патрульная полиция Киева дала обновленную информацию: въезд грузовикам запретят с полуночи 28 января, сообщает КГГА.

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.

Водителей призывают не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

"Не паркуйте автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы", - предупредили в КГГА.

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Напомним, в Украине в связи с усилением осадков 28 января спасатели призывают автомобилистов к безопасному вождению и предупреждают о возможном нарушении и прекращение движения транспорта и допускают, что непогода может привести к обесточиванию населенных пунктов.