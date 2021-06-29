В Киеве заметили яркие пассажирские автобусы - фото

В Киеве заметили ярко-желтые автобусы марки Volvo, которые не похожи по дизайну на столичные.

Фотографии автобусов распространил "Транспорт Киева" в Facebook.

Фото: Олег Васильев

"Вчера (28 июня. - Gazeta.ua) заметили этот автобус. Это какие-то испытания?", - спросил Олег Васильев.

В комментариях киевляне утверждают, что видели эти автобусы в столице и раньше. Например, на прошлой неделе он проезжал по городу с ливреей "Дети".

Как выяснилось, автобусы закупила одна из частных столичных компаний по перевозке пассажиров.

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"Это автобусы большой вместимости. В них смогут перевозить до 80 пассажиров. Автобусы не новы - 2010 года выпуска. Недавно состоялся конкурс на городские маршруты. Возможно, перевозчик решил показать, на чем он будет возить пассажиров", - рассказали в службе перевозок КГГА "Сегодня".

Всего перевозчик закупил 13 таких автобусов компании "Транс-Сити" из Белой Церкви. На каких маршрутах будут курсировать Volvo, пока неизвестно.

В конце октября прошлого года Киевом начали курсировать 50 новых автобусов белорусского производства МАЗ, которые город закупил на условиях лизинга. До конца года должны поступить еще 150 единиц. Из новых 200 автобусов 120 - длиной 12 м и вместимостью 106 человек. 80 автобусов - длиной почти 19 м на 176 мест.