В Киеве заметили яркие пассажирские автобусы - фото

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
2 Просмотров: 432
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Просмотров: 972
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 432
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 864
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1773
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1305
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Просмотров: 7948
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 612
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 441
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 774
Фото
Все фото
10
5
13
9
6
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу &quot;вагнеровцев&quot;
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
В Киеве заметили яркие пассажирские автобусы - фото
В Киеве заметили яркие пассажирские автобусы - фото
ФЛП с гробом идут к Офису президента. Начались столкновения с силовиками
ФЛП с гробом идут к Офису президента. Начались столкновения с силовиками
Над Киевом навис &quot;атомный гриб&quot;: впечатляющее фото
Над Киевом навис "атомный гриб": впечатляющее фото
Легендарные танцоры позировали перед камерой в киевском метро
Легендарные танцоры позировали перед камерой в киевском метро
Видео
Все видео
Киевскую область засыпает градом: видео
Киевскую область засыпает градом: видео
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
В центре Киева подрались женщины
В центре Киева подрались женщины
Блогер метит на место Кличко. Мэр отреагировал стихом
Блогер метит на место Кличко. Мэр отреагировал стихом
Интервью
1/5
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1638
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 711
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 387
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 486
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1044
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 756
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
вторник, 29 июня 2021 14:07

В Киеве заметили яркие пассажирские автобусы - фото
5

  Комментировать

В Киеве заметили ярко-желтые автобусы марки Volvo, которые не похожи по дизайну на столичные.

Фотографии автобусов распространил "Транспорт Киева" в Facebook.

Фото: Олег Васильев

"Вчера (28 июня. - Gazeta.ua) заметили этот автобус. Это какие-то испытания?", - спросил Олег Васильев.

В комментариях киевляне утверждают, что видели эти автобусы в столице и раньше. Например, на прошлой неделе он проезжал по городу с ливреей "Дети".

Как выяснилось, автобусы закупила одна из частных столичных компаний по перевозке пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве станет больше дорожных полос для автобусов: где именно

"Это автобусы большой вместимости. В них смогут перевозить до 80 пассажиров. Автобусы не новы - 2010 года выпуска. Недавно состоялся конкурс на городские маршруты. Возможно, перевозчик решил показать, на чем он будет возить пассажиров", - рассказали в службе перевозок КГГА "Сегодня".

Всего перевозчик закупил 13 таких автобусов компании "Транс-Сити" из Белой Церкви. На каких маршрутах будут курсировать Volvo, пока неизвестно.

В конце октября прошлого года Киевом начали курсировать 50 новых автобусов белорусского производства МАЗ, которые город закупил на условиях лизинга. До конца года должны поступить еще 150 единиц. Из новых 200 автобусов 120 - длиной 12 м и вместимостью 106 человек. 80 автобусов - длиной почти 19 м на 176 мест.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве заметили яркие пассажирские автобусы - фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июня

Расстреляли бывшего военного министра

На воду спустили судно нового типа

Создали самую жестокую террористическую организацию

Как Украина Швецию на Евро победила

Самое читаемое
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 9234
Штамм коронавируса &quot;Дельта&quot; передается за считанные секунды
Штамм коронавируса "Дельта" передается за считанные секунды Просмотров: 6984
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
 Просмотров: 6507
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 1 Просмотров: 5022
Самая популярная блогер Украины эротично изгибалась в откровенном купальнике
Самая популярная блогер Украины эротично изгибалась в откровенном купальнике
5
 Просмотров: 4302
Новости Киева
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
10
 2 Просмотров: 441
Киевскую область засыпает градом: видео
Киевскую область засыпает градом: видео
 Просмотров: 279
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
ФЛП прорвались на Банковую. Полиция применила слезоточивый газ
 1 Просмотров: 828
На Украину надвигается шторм: где ждать непогоду
На Украину надвигается шторм: где ждать непогоду Просмотров: 873
6 ч. в дороге: Укрзализныця запускает "Интерсити" из Киева в Тернополь
6 ч. в дороге: Укрзализныця запускает "Интерсити" из Киева в Тернополь Просмотров: 162
Больше всего комментируют
28
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
2
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Голосов: 6830
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть