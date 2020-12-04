В Киеве замечен первый елочный рынок: какова стоимость новогодних деревьев

В столице возле станции метро Дорогожичи открыли первый рынок по продаже новогодних елок. Он полностью официальный. Все деревья имеют специальные чипы, а продавцы - необходимую документацию.
Цены на новогодние деревья стартуют от 200 до 1,5 тыс. грн, говорится в сюжете телеканала "Киев".
В Гослесагентства накануне праздников предостерегают от самовольной вырубки хвойных деревьев:
- на каждой легально срубленной елке есть бирка или чип;
- елка без электронного чипа будет считаться краденой. В ней указывается, с какого лесхоза и даже с какого лесничества была вырублена елка, на которой плантации новогодних деревьев ее заготовили;
- деревья без электронных чипов считаются незаконно добытыми, за что предусмотрено наказание.
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На Софийской площади в Киеве продолжается монтаж главной елки страны. Уже установили с помощью крана ее верхушку. В этом году верхушку елки будет украшать шляпа волшебника вместо традиционной звезды. Но верхушка понравилась не всем. В сети ее критикуют и создают мемы.
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