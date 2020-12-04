В Киеве замечен первый елочный рынок: какова стоимость новогодних деревьев

В столице возле станции метро Дорогожичи открыли первый рынок по продаже новогодних елок. Он полностью официальный. Все деревья имеют специальные чипы, а продавцы - необходимую документацию.

Цены на новогодние деревья стартуют от 200 до 1,5 тыс. грн, говорится в сюжете телеканала "Киев".

Автор: Государственное агентство лесных ресурсов Украины Елочные ярмарки в Киеве стартовали

В Гослесагентства накануне праздников предостерегают от самовольной вырубки хвойных деревьев:

- на каждой легально срубленной елке есть бирка или чип;

- елка без электронного чипа будет считаться краденой. В ней указывается, с какого лесхоза и даже с какого лесничества была вырублена елка, на которой плантации новогодних деревьев ее заготовили;

- деревья без электронных чипов считаются незаконно добытыми, за что предусмотрено наказание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый год в условиях пандемии: какие ограничения на праздники ввел Киев

На Софийской площади в Киеве продолжается монтаж главной елки страны. Уже установили с помощью крана ее верхушку. В этом году верхушку елки будет украшать шляпа волшебника вместо традиционной звезды. Но верхушка понравилась не всем. В сети ее критикуют и создают мемы.