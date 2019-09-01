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воскресенье, 01 сентября 2019 12:21

В Киеве закроют аэропорт

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В Киеве закроют аэропорт
Аеропорт "Київ" закриють на ремонт до 12 вересня. Фото: 5 канал

С 2 сентября по 12 сентября аэропорт "Киев" работать не будет. Его закрывают для проведения текущего ремонта.

"Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского не будет обслуживать пассажиров в течение 10 дней, с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября 2019 года в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы. Все рейсы авиакомпаний будут обслуживаться в Международном аэропорта "Борисполь", - сообщила администрация аэропорта в Facebook.

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Из 12 сентября все рейсы будут выполнять по расписанию на этот день.

Оккупированний Симферополь готов к возобновлению авиасообщения с Украиной. Об этом заявил так называемый "глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму" Алексей Черняк. Он убежден, что для украинцов крымские курорты являются наиболее востребованными.

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