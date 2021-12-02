В Киеве закончились акции протеста

В полиции говорят, что нарушений не было. Фото: Telegraf

Акции протеста в Киеве завершились без нарушений.

Об этом сообщил отдел коммуникации Национальной полиции столицы.

"Мероприятия прошли без нарушений. Полицейские продолжают гарантировать публичную безопасность и порядок на улицах Киева", - говорится в сообщении.

В столице работали сотрудники всех структурных подразделений. Присутствовала полиция диалога, кинологи и взрывотехники, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, нацгвардейцы.

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"Полицейские усиленно обеспечивали правопорядок в центральной части города во время запланированных акций", – добавили в полиции.

Вечером 1 декабря на Майдан независимости в Киеве пришли тысячи человек на акцию протеста "Защити Украину – останови переворот". Митинг начался в 19.00. 26 ноября на прессконференции Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота, хотя веских аргументов в этом отношении не привел. По словам Зеленского, в перевороте примет участие олигарх Ринат Ахметов и россияне.