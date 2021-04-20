В Киеве заговорили о переименовании станции метро в честь героев УПА

Станцию метро Киева хотят переименовать в Героев УПА. Фото: пресс-служба Киевметрополитена

В Киеве станцию ​​метро Героев Днепра предлагают декомунизировать и назвать Героев УПА.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета. Ее автор - Василий Бабич.

По его словам, на стенах станции также надо убрать "колорадскую ленту", заменив на красно-черную символику борьбы украинского народа против оккупантов.

Автор добавил, что станция Героев Днепра названа в честь "устроенного российско-большевистскими оккупантами в 1943 году взятие Киева и изгнания оттуда других оккупантов - немецко-нацистских".

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"Операция с военной точки зрения была проведена абсолютно бездарно. Число жертв просто невероятная, и сама операция была приурочена к годовщине большевистского мятежа в Петербурге. В оформлении станции присутствует гвардейская лента, применение которой в Украине после 2014-го является, по моему мнению, по меньшей мере неуместным", - написал Бабич.

Ранее мы рассказывали, что декомунизировать хотят еще не открытую станцию столичного метро Проспект Правды. Ее предлагают назвать Ветряные Горы. По словам автора петиции, название станции Проспект Правды - "атавизм коммунистической пропаганды".