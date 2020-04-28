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вторник, 28 апреля 2020 12:44

В Киеве зафиксировали скачок заболевания на коронавирус

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В Киеве зафиксировали скачок заболевания на коронавирус
Среди подтвержденных больных - 7-месячный младенец. Фото: Reuters

За последние 24 час. в Киеве обнаружили в 2,5 раза больше инфицированных Covid-19, чем сутками ранее.

Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"По сравнению с прошлыми днями, статистика сегодня не слишком оптимистична. Если вчера были 32, за минувшие сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 78 человек. 3 из них - медики", - сообщил Кличко.

6 инфицированных - дети от 7 месяцев до 17 лет.

Всего в столице зарегистрировали 1298 случаев.

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Вскоре в Сумской и Одесской областях начнут тестирование на антитела против коронавируса - гражданам будут делать ИФА-тесты.

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