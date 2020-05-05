В Киеве зафиксировали скачок заболевания Covid-19

91 человек в Киеве выздоровел. Фото: Reuters

В Киеве обнаружили вдвое больше инфицированных Covid-19, чем днем ранее. Заболели 48 человек. В предыдущие сутки эта цифра составляла 24.

Об этом на брифинге сообщил городской глава Виталий Кличко.

"Заболели 22 женщины в возрасте от 18 до 73 лет и девочка, которой 13 лет. 22 мужчины от 25 до 81 года и 3 мальчиков - 4, 12 и 16 лет", - сказал Кличко.

За сутки 11 киевлян выписали из медучреждений. Всего коронавирус в столице преодолел 91 человек.

"Всего в столице 1583 подтвержденных случая заболевания Covid-19. Из них 28 человек умерли", - резюмировал Кличко.

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По состоянию на утро 5 мая, в Украине зарегистрировали 12 697 инфицированных коронавирусом человек. С начала эпидемии умерли 316 людей. Выздоровели 1619 пациентов.