В Киеве зацвела самая длинная аллея сакур

В столичном парке Кито, расположенном на Лесном массиве, цветет самая длинная аллея сакур. Ее протяженность - 988 м.

Фото цветущих деревьев обнародовал в Facebook директор Департамента городского благоустройства КГГА Михаил Будилов.

Фото: Михаил Будилов

"360 деревьев высажены вдоль пешеходных дорожек в два ряда. Соответствующий рекорд Гиннеса был зафиксирован еще в 2012-м. Цветение можно увидеть только раз в году", - написал Будилов.

Отметим, что Аллею сакур высадили в честь установления братских отношений между столицей и японским городом-побратимом Киото. Иногда сакуры покрываются густыми цветами и осенью.

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Зацвела самая длинная аллея сакур и на Закарпатье. Ее протяженность - 1371 м. Высадили аллею в Мукачево на ул. Ужгородской восемь лет назад, здесь уже растет 287 деревьев.