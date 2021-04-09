В Киеве за сутки коронавирусом заболело рекордное количество медиков

Всего коронавирус обнаружили у 1864 человек. Фото: pexels.com

8 апреля в Киеве подтвердили коронавирус у 1864 человек, 48 умерли.

"Динамика заболеваемости в Киеве, как и в Украине в целом, неутешительная. Количество больных коронавирусом и госпитализированных пациентов не уменьшается. За прошедшие сутки в городе обнаружили 1864 инфицированных. Умерли 48 человек - 31 женщина и 17 мужчин. Заболели, в частности, 62 медика. Это наибольшее количество больных за сутки медработников с момента начала пандемии", - сказал мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге.

За сутки заболело 1087 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 25 девочек от 1 года до 15 лет. Болезнь также обнаружили у 732 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет и у 20 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет.

156 больных госпитализировали. В медучреждения положили 479 больных с подозрением на коронавирус и пневмониями.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 423, 363 - в Дарницком и 269 - в Днепровском.

Британский штамм коронавируса обнаружили в Кировоградской области. Украинский вариант штамма подтвердили в ходе исследования мазков пациентов в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Лондоне, сообщают в пресс-службе Кировоградского областного лабораторного центра.