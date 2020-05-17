В Киеве за сутки больше инфицированных Covid-19 умерло, чем выздоровело

10% киевлян уже побороли вирус. Фото: Reuters

За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли 3 человека. 2 инфицированных выздоровели.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своих соцсетях.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 59 человек. Среди них - 10 медиков. Отмечу, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 15 и в Соломенском - 9.

Три человека умерли. Всего в столице уже 48 летальных случаев.

На сегодня в Киеве 2280 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - отметил Кличко.

Выздоровели за минувшие сутки двое киевлян. Всего коронавирус в столице преодолели 224 человека.

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Накануне в закрытом доме-интернате в Киеве обнаружили 81 инфицированного коронавирусом человека. Учреждение перевели на карантин.